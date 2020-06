Stade Rennais Mercato : Diafra Sakho file en Suisse (Off.)

Libre depuis son départ du Stade Rennais en fin d’année dernière, Diafra Sakho s’est trouvé un nouveau club. Vendredi, Neuchâtel Xamax a annoncé l’arrivée de l’attaquant sénégalais de 30 ans.

Après le Stade Rennais, direction le Neuchâtel Xamax (D1 Suisse)

Six mois après, Diafra Sakho s’est trouvé un point de chute. L’attaquant sénégalais va défendre les couleurs du Neuchâtel Xamax, club de première division suisse, jusqu’à la fin de la saison. La formation helvète a annoncé l’arrivée de l’ancien du Stade Rennais dans un communiqué publié ce vendredi. « Neuchâtel Xamax FCS est heureux d'annoncer l'arrivée de Diafra Sakho (30 ans), qui portera le numéro 67. L'attaquant international sénégalais (13 sélections, 3 buts) s'est engagé pour le sprint final de la saison 2019/2020 », a écrit le club sur son site officiel. L’avant-centre sénégalais n’a pas caché sa joie suite à sa signature. « Je suis ravi d'être à Neuchâtel et j'espère que je pourrai partager un peu de mon parcours avec mes coéquipiers, afin d'aider le club à atteindre l'objectif de cette fin de saison. Si en plus je peux aider l'équipe en marquant quelques goals, ce sera win-win », s’est-il réjoui.

Sakho déjà d’attaque avec Neuchâtel ?

Cette signature de Sakho tombe alors que le championnat suisse doit reprendre ce vendredi. Le nouveau club du Sénégalais descend dans l’arène samedi. Le suspense plane quant à la présence de Diafra Sakho contre Thoune. Dans son communiqué, Neuchâtel révèle en effet que sa nouvelle recrue « a bénéficié d'un entraînement individuel pour retrouver la forme ». L’ancien Rennais « sera à disposition du groupe aussitôt qu'il sera à 100% prêt pour reprendre la compétition ». Diafra Sakho n’a plus disputé de match officiel depuis plus d’un an. Il n’a pas joué la moindre rencontre cette saison avec le Stade Rennais.