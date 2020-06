Toulouse FC : Déjà un renfort pour Patrice Garande (Off.)

En attendant l’officialisation de Patrice Garande, le Toulouse FC a annoncé la signature d’un jeune milieu de terrain. Sam Sanna a signé son premier contrat professionnel avec le Téfécé ce vendredi.

Premier contrat pro pour Sam Sanna avec le Toulouse FC

Alors que la LFP vient d’entériner sa descente en Ligue 2, le Toulouse FC a tout de même annoncé une bonne nouvelle vendredi. Le club de la Ville rose a en effet offert son premier contrat professionnel à Sam Sanna. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain a rejoint le Téfécé en 2014 et était avant sa signature le capitaine de la réserve. Le natif de Lourdes va donc effectuer ses débuts professionnels la saison prochaine. Jusqu’ici, il avait été convoqué avec les pros sans disputer le moindre match officiel. Le titi toulousain n’avait joué qu’une seule rencontre en amical contre Norwich City en août 2019.

Reprise avec Sam Sanna et Patrice Garande ?

Désormais professionnel, Sam Sanna a hâte de retrouver ses nouveaux coéquipiers. « Je suis très heureux de signer ce premier contrat professionnel, surtout avec mon club formateur. (…) Maintenant, le plus dur commence et j'ai hâte de démarrer la préparation de cette saison. Je suis impatient de retrouver les terrains et mes coéquipiers après cette période très longue sans foot. À nous maintenant de tout donner », a confié le jeune milieu de terrain sur le site officiel du TFC. Le club de la Ville rose doit reprendre les entraînements le 22 juin. Reste maintenant à savoir si ce sera avec Patrice Garande. L’ancien coach du SM Caen doit être intronisé sur le banc une fois que le rachat de Toulouse par RedBird Capital Partners sera acté.