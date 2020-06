Real Madrid : Les cinq records de Karim Benzema dévoilés

Principal artisan de la victoire du Real Madrid face au Valence FC (3-0), avec un doublé jeudi soir lors de la 29e journée de Liga, Karim Benzema a ainsi ajouté un nouveau record à sa liste avec les Madrilènes.

Karim Benzema, 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid

Arrivé en juillet 2009, Karim Benzema est désormais le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, derrière Santillana, Di Stefano, Raul et Cristiano Ronaldo. Un record réalisé grâce à son doublé inscrit face aux Valencians lors du choc de la 29e journée de Liga. Avec 243 buts marqués depuis son arrivée dans la capitale espagnole, l’ancien Lyonnais dépasse désormais le Hongrois Ferenc Puskas (242 réalisations) dans l'histoire du club madrilène.

Karim Benzema, un génie méprisé ?

L’aventure de l’attaquant français avec le Real Madrid n’est pas marquée par ce seul record. Karim Benzema détient également le record de meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Il est même le joueur français qui a disputé le plus de matches dans cette compétition européenne. Aussi, avec 4 sacres en Ligue des champions, le natif de Lyon est, avec son coéquipier merengue Raphaël Varane, le Français le plus titré de cette compétition. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais est aussi le meilleur buteur français de la décennie passée. Et pourtant, le joueur de 32 ans n’a pas encore raccroché les crampons…