RC Lens Mercato : Jonathan Clauss est officiellement lensois

Acté depuis des semaines, le transfert de Jonathan Clauss au RC Lens a été officialisé par le club, ce vendredi 19 juin. Il s’est engagé pour trois saisons, à compter du 1er juillet 2020.

RC Lens : Jonathan Clauss signe un bail de 3 ans au Racing Club

En fin de contrat avec Arminia Bielefeld le 30 juin 2020, Jonathan Clauss est officiellement un joueur du RC Lens. Dans un communiqué officiel, le Racing Club de Lens a officialisé un contrat de trois saisons pour le défenseur libre. Ce dernier a livré ses premières impressions. « Signer dans un club comme Lens, avec tout ce qu’il représente dans le football français, c’est une énorme satisfaction pour moi », a déclaré le Français de 27 ans. Promu en Bundesliga avec le club allemand, Jonathan Clauss a repoussé la D1 d'outre-Rhin au profit de la Ligue 1. « Il y a des offres qui ne se refusent pas ! D’autant plus que j’avais envie de revenir en France. Tout était réuni pour que je dise oui au RC Lens », a-t-il justifié.

Réactions de Haise et Pouille à la signature de Clauss

Franck Haise et Arnaud Pouille ont également réagi à la signature officielle de la recrue estivale. « Jonathan Clauss était suivi depuis un moment. Il arrivera avec beaucoup d’enthousiasme à Lens. Il avait vraiment envie de venir ici. C’est un club qui lui tient vraiment à cœur. C’est une bonne pioche », a apprécié l’entraineur des Sang et Or. Ce dernier souligne la polyvalence du défenseur capable d'évoluer dans le couloir droit. « C’est un garçon qui a gagné en maturité ces dernières années », a ajouté Franck Haise. Quant au directeur général du RC Lens, il est séduit par le profil de Jonathan Clauss, capable d’apporter « ses qualités techniques et sa vitesse sur le côté ». Selon Arnaud Pouille, le joueur formé au RC Strasbourg « sera complémentaire des joueurs qui évoluent dans ce secteur de jeu ».