RC Lens : Partenariat renouvelé entre le Racing et Waigéo

Le RC Lens et la société Waigéo ont prolongé leur contrat de partenariat de deux ans, jusqu’en juin 2022. Arnaud Pouille, le directeur général du Racing Club apprécie cette nouvelle signature.

RC Lens : Waigéo, fournisseur officiel du RCL jusqu'en 2022

Le RC Lens et la société Waigéo, spécialisée dans le développement d’applications web et mobiles sur mesure, ont renouvelé leur partenariat pour les deux prochaines saisons. L’entreprise spécialisée sera le fournisseur officiel du Racing Club de Lens jusqu’en juin 2022. Arnaud Pouille apprécie le partenariat fidélisé et durable avec ladite société. « C’est toujours un plaisir de prolonger un partenariat... C’est le signe que la collaboration entre les deux entités est bonne. Le respect et la fidélité réciproques qui ressort de ce partenariat entre Waigéo et le Racing Club prouve que l’attachement à des valeurs communes n’est pas un concept illusoire », a exprimé le directeur général du RC Lens.

Le Racing Club de Lens loue la fidélité de son partenaire

Fabrice Wolniczak, le directeur du développement commercial du RCL est aussi enthousiaste à l’idée de poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec l'agence partenaire basée à Bruay-la-Buissière. « Waigéo, jeune entreprise du territoire, a, depuis sa création, soutenu fidèlement le Racing en Ligue 2. Nous sommes fiers de poursuivre l’aventure avec Arnaud Montewis (PDG de Waigéo) et ses équipes », a-t-il confié.