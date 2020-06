OM : Fair-play financier, Marseille réagit aux sanctions

Attendues depuis plusieurs mois, les sanctions de l’UEFA contre l’ OM pour non-respect des règles du fair-play financier sont tombées ce vendredi. L’Olympique de Marseille s’est immédiatement prononcé sur ces sanctions.

L’ OM sanctionné pour non-respect du fair-play financier

Accusé de non-respect de l’accord de règlement signé avec l’UEFA en juin 2019, l’ OM a été sanctionné ce vendredi. Le pire a certes été évité, à savoir l’exclusion du club phocéen de la Ligue des Champions à laquelle il doit prendre part la saison prochaine, mais l’instance européenne a infligé une amende de 3 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. L’écurie phocéenne sera également privée de 15% de ses gains lors des compétitions européennes pendant 2 ans. Enfin, l'Olympique de Marseille ne pourra présenter que 23 joueurs sur sa liste en compétition européenne, au lieu de 25 comme toutes les autres équipes.

La réaction de Marseille face aux sanctions de l’UEFA

L’ OM n’a pas tardé à réagir aux sanctions de l’UEFA. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le club phocéen « prend acte de la décision rendue aujourd'hui par la Chambre de Jugement de l'UEFA ». L’Olympique de Marseille a ensuite félicité la Chambre d'avoir « compris la situation sanitaire et son impact sur l'équilibre financier de tous les acteurs du football » et « surtout reconnu l'impossibilité manifeste de nombreux clubs à effectuer des prévisions à moyen terme… ». Le communiqué souligne aussi qu’une « sanction visant à exclure l'Olympique de Marseille des compétitions de l'UEFA n'est plus d'actualité à moyen terme » et que « la Chambre a décidé de libérer le club de son accord de règlement signé en juin 2019 et de ses objectifs financiers afférents ». Mais l’ OM reste atteint par la décision de la Chambre qui « inclut des sanctions financières significatives dans un contexte économique rendu extrêmement difficile par la crise du Covid-19 ». Enfin, le club phocéen assure « qu'il entend toujours se conformer aux règles du fair-play financier », même s’il n’écarte pas la possibilité de faire appel de ces sanctions auprès du TAS (Tribunal Arbitral du Sport).