Mercato Brest : Un milieu algérien entre l’ ASSE et le RC Lens

Le mercato estival débuté en France a permis quelques mouvements. L’ ASSE et le RC Lens, en pleine reconstruction de leur effectif pour la saison prochaine, se croisent sur la piste Haris Belkebla, joueur du Stade Brestois 29.

Choc ASSE - RC Lens pour le milieu algérien Haris Belkebla

On sait du quotidien L’Équipe que le RC Lens veut recruter le milieu de terrain algérien Haris Belkebla. Âgé de 26 ans, ce dernier a joué à Valenciennes et à Tours FC avant de rejoindre le Stade Brestois au mercato estival de 2018. Auteur de 59 matchs depuis sa venue dans la corne de la Bretagne, il pourrait changer de club cet été pour un retour dans le nord de la France, à 2 saisons de la fin de son actuel contrat. Le joueur est estimé à 1,2 million d’euros, ce qui en fait un joueur largement à la bourse de l’ ASSE et du RC Lens, annoncés à ses trousses.

Les clubs à la lutte pour le transfert de Haris Belkebla ?

Le Racing Club de Lens, promu en Ligue 1, cherche des joueurs confirmés capables de l’aider à assurer son maintien au sein de l’élite la saison prochaine. Franck Haise, qui a libéré certains joueurs de l’équipe Sang et Or, cible Haris Belkebla pour apporter un impact physique dans son milieu de terrain. De l’autre côté, il y a l’ ASSE. Le club du Forez est dans la même démarche après une saison difficile. Le club a terminé 17e au classement de Ligue 1 pour cette saison à 28 matchs. Claude Puel, arrivé pour lancer un nouveau projet, compte lui aussi indiquer la porte de sortie à plusieurs joueurs. Il veut pour ce faire assurer ses arrières avec le transfert de Haris Belkebla. Il a déjà enrôlé Jean-Philippe Krasso (Epinal) et Setigui Karamoko (Béziers).