PSG : Ligue des Champions, Neymar rassure tout le monde

De retour en France pour la reprise des activités avec le PSG, Neymar est très ambitieux pour la fin de saison. L’international brésilien s’est dit « prêt » pour la reprise de la Ligue des Champions, prévue durant le mois d'août.

PSG : Neymar Jr veut rester au top pour la reprise

Comme le reste de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain, Neymar a été sacré Champion de France dans des conditions particulières puisque la saison 2019-2020 de la Ligue 1 a définitivement été stoppée en raison de la crise du Covid-19. Mais l’attaquant brésilien accorde peu d’importance à cette situation et est déjà tourné vers les prochaines échéances du PSG. Après trois mois passés au Brésil, l’attaquant de 28 ans est de retour en France pour la reprise de l'entrainement avec le PSG. En bon professionnel, il s’est rigoureusement entrainé pendant le confinement afin de garder la forme. « C’était une période atypique, mais l’objectif principal était de rester en bonne santé, avec un corps et un esprit stables », a-t-il posté sur son site officiel.

PSG : Neymar vise la Ligue des Champions

Neymar a assuré qu’il est « prêt et très motivé pour la reprise ». L’attaquant du PSG a également indiqué qu’il vise la Ligue des Champions et reste très optimiste pour la suite de la compétition. « Nous avons un groupe fort, nous avons obtenu une qualification historique pour les quarts de finale et maintenant nous devons nous concentrer sur cet objectif », a-t-il assuré. La star brésilienne souhaite surtout ramener la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Un trophée qui manque au palmarès du club parisien. « Je suis impatient de retrouver le terrain et, si c’est la volonté de Dieu, entrer dans l’histoire », a-t-il indiqué. Pour rappel, le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa brillante victoire face au Borussia Dortmund. Le club de la capitale connaîtra son futur adversaire dans la compétition le 10 juillet prochain. Paris doit également disputer les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France.