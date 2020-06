RC Lens : Confidences de Martel sur le propriétaire du Racing

Le RC Lens a été cédé à Joseph Oughourlian, le grand patron du fonds d’investissement Amber Capital, en 2018. Gervais Martel, ancien président du Racing Club rend hommage au nouveau dirigeant, acteur principal du retour des Sang et Or en Ligue 1.

RC Lens : Martel se félicite d'avoir fait confiance à Oughourlian

Gervais Martel a quitté définitivement ses fonctions au sein du club en 2018 et ainsi cédé la place au nouveau propriétaire, Joseph Oughourlian. Deux saisons plus tard, l’homme d’affaires français réussi à ramener le club nordiste dans l’élite, cinq ans après sa relégation. Dans une interview dans So Foot, l’ex-président du Racing Club se félicite d’avoir fait confiance à Joseph Oughourlian. Gervais Martel avait en effet auditionné une quarantaine d’investisseurs candidats au rachat du RC Lens, parmi lesquels il avoue qu’il y avait « des escrocs ». « J’ai été tout de suite rassuré par le fait que c’est un mec qui a monté sa boite à la force du poignet », a témoigné l’ancien dirigeant lensois. En difficulté après le retrait d’Hafiz Mammadov (actionnaire majoritaire du RCL entre 2013 et 2016), Gervais Martel cherchait un repreneur crédible pour remettre le club à flot. Et il n’a pas été déçu de son choix. « Il me fallait quelqu’un de sérieux, pas une pipe. Joseph Oughourlian en a dans le pantalon », s’est-il réjouit.

Oughourlian ramène le RC Lens en Ligue 1 au bout de deux saisons

Il faut indiquer que le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, a injecté des fonds propres (des dizaines de millions d’euros) dans les finances du club nordiste, afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs. Et il a eu le nez fin, car l’équipe a retrouvé la Ligue 1, à l'issue de la saison 2019-2020 écourtée par la pandémie de Covid-19. Le club artésien a terminé 2e de Ligue 2 derrière le FC Lorient aussi promu dans l'élite.