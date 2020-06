FC Nantes Mercato : Moses Simon justifie sa signature au FCN

Convaincu par les performances de Moses Simon, le FC Nantes a levé l’option d’achat du Nigérian. Prêté la saison dernière par Levante, l’attaquant de 24 ans a dévoilé les raisons pour lesquelles il a décidé de rester à Nantes.

Pourquoi Moses Simon a choisi le FC Nantes ?

Arrivé en prêt l’été dernier, Moses Simon va poursuivre l’aventure avec le FC Nantes. Le club a décidé de lever l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros par Levante. Dans un entretien à Goal, l’ailier de 24 ans a justifié sa signature chez les Canaris. Contrairement à l’Espagne, il dévoile que les conditions sont plus propices à son intégration en France. Le Nigérian révèle notamment que la langue n’est pas une barrière. « Ici en France, je comprends leur langue et la plupart de mes coéquipiers parlent aussi anglais », a confié Simon. Aussi, il estime avoir reçu beaucoup d’affection chez les Canaris. « J’ai décidé de rester à Nantes parce que l’amour pour moi ici est plus fort que ce que j’ai obtenu en Espagne. Mes coéquipiers et les supporters apprécient mes efforts et cela m’a donné envie de rester », a expliqué l’international nigérian (30 sélections/5 buts).

Les objectifs de Simon avec le FCN

Auteur de 9 buts et 8 passes décisives la saison dernière, Moses Simon a été désigné meilleur joueur du FCN par les supporters. Malgré ses prouesses, le natif de Jos vise encore plus haut avec les Canaris qui n’ont terminé qu’à la 13e place de Ligue 1. L’ancien de Levante rêve désormais d’Europe après une première saison d’adaptation. « Je continuerai à faire de mon mieux pour l’équipe et j’espère que nous pourrons obtenir un billet pour jouer en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. C’est l’un de mes objectifs », a-t-il assuré.