Mercato PSG, Nice : Walter Benitez prend position pour Cavani

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani est associé à plusieurs clubs européens et exotiques. Gardien de l’OGC Nice, Walter Benitez s’est exprimé sur l’avenir du buteur uruguayen.

Walter Benitez approuve un transfert de Cavani à Boca Juniors

C’est officiel, Edinson Cavani fait partie de la longue liste des joueurs qui ne sont pas conservés par le PSG. La direction du Paris Saint-Germain a refusé de renouveler son contrat expirant le 30 juin prochain. L’attaquant uruguayen signera un avenant pour disputer les derniers matchs du PSG (finales de Coupe de la Ligue et de France, puis la Ligue des Champions), mais n'ira pas plus loin. La question qui se pose désormais est de savoir quelle sera sa future destination. Après l’échec de son transfert à l’Atletico Madrid lors du dernier mercato hivernal, Edinson Cavani pourrait finalement rebondir dans un championnat exotique. Le Boca Juniors voile à peine son intérêt pour le Matador. Le club argentin voudrait le recruter lors du prochain mercato international. Interrogé par le média Olé, Walter Benitez a validé cet éventuel transfert. L’actuel gardien de but de l’OGC Nice estime que l’avant-centre du PSG serait une belle recrue pour le Boca Juniors. « Cavani est un grand joueur. Et un très bon footballeur peut aller à Boca ou dans un autre club, il fera bien aussi », a déclaré Walter Benitez.

Cavani ne manque pas de prétendants

Le gardien des Aiglons aimerait donc voir le club de son pays avoir un renfort du niveau d'Edinson Cavani, mais reste à savoir si le joueur de 33 ans sera réceptif à un transfert à Boca Juniors. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait poursuivre sa carrière en Europe, et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. L’Inter Milan, l’Atletico Madrid ou encore le Napoli n’ont pas encore tiré un trait sur cette piste offensive.