Le brésilien du PSG Neymar est rentré en France il y a quelques jours, à la fin du confinement décidé par les autorités. L’ancien Barcelonais va retrouver l’entraînement avec ses coéquipiers, mais avant, il a tenu à faire une précision sur la suite de la saison.

C’est la reprise des entraînements au Paris Saint-Germain

Avec la rupture engendrée par la crise de Covid-19, les joueurs ont manqué d’entraînement, malgré les séances individuelles de travail mis en place par les clubs. Au PSG, Neymar a continué de travailler au Brésil où il s’était retranché pour son confinement. De retour en France, le brésilien va retrouver ses coéquipiers dès lundi pour la reprise des entraînements. Il s’est senti l’obligation d’évoquer cette quasi nouvelle saison que va entamer le club de la capitale malgré la fin des compétitions dans le pays. Le Paris Saint-Germain prépare deux finales de coupes, la Coupe de France face à l’ASSE et la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais. Pour ces rencontres, Neymar et ses coéquipiers vont devoir se remettre dans le bain dès les entraînements à venir. On peut dire que la star du PSG est prête pour le combat puisque son envie de rejouer s’est décuplée durant les 90 jours sans ballon dans un stade.

À l’origine du deal Neymar - PSG

Pour son transfert au Paris Saint-Germain, QSI n’a pas hésité à mettre 222 millions d’euros sur la table. Le club de la capitale a accompagné ce montant d’un confortable salaire (36,8 millions d’euros/saison) qui fait du brésilien un des joueurs les mieux payés dans le monde du foot. La contrepartie de cette grosse générosité des dirigeants du PSG est que le joueur doit aider à glaner la Ligue des Champions qu’ils convoitent tant. Cette saison pas du tout flamboyante avant l’arrêt pour le Covid-19 ne permettait aucun rêve objectif d’un triomphe européen du Paris SG. Neymar lui y croit pourtant. Le brésilien affirme que la qualification historique de l’équipe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions est un signe. Il faut noter que Paris n’avait plus joué à ce niveau européen depuis 2016. Puisque ses joueurs ont vaincu la malédiction, tout est peut-être possible s’il se préparent mentalement comme Neymar.

Neymar se sent prêt à aller au combat

« Je suis prêt et très excité pour le combat, en pensant beaucoup à la Ligue des Champions bien sûr », voilà ce que dit Neymar sur son site internet à propos de cette compétition à venir. Le brésilien qui a déjà remporté le trophée en 2015 avec le FC Barcelone ne doute pas des chances d’un succès. « Nous avons un groupe solide, nous avons réussi à arracher une qualification historique en quart de finale et maintenant on se fixe l’objectif », la victoire en Ligue des Champions. Pour lui, l’équipe va aborder la compétition avec la « même intensité et le même dévouement » même si l’ambiance sera moins festive dans les stades à cause des mesures de distanciations sociales.

Neymar est donc impatient de reprendre la compétition en assurant que "Pendant la majorité des 90 jours, il y a toujours eu une sorte d'activité", avec son préparateur physique Ricardo Rosa. Il se sent en condition pour aller au charbon, ce qui est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui pourrait organiser des tournois avec l’OL et plusieurs autres clubs français pour mettre en jambe ses joueurs avant les joutes européennes.

Les risques d’un manque de compétition

Pour beaucoup, le fait de manquer de compétition avant la reprise des matchs de Ligue des Champions, en août prochain, peut désavantager l’OL et le PSG. Une reprise avec une telle intensité peut provoquer des cascades de blessures chez les joueurs, mais pas que. Le fait qu’ils soient arrêtés plus longtemps que les autres équipes européennes peut porter un coup aux automatismes entre les joueurs. Mais Neymar efface toutes ces craintes par sa détermination. Il a d’ailleurs montré face au Borussia Dortmund qu’il pouvait changer le résultat d’un match. Malgré les coups qu’il se prenait de ses adversaires, Ney a été celui qui a motivé par l’exemple ses camarades d’équipe. La prestation XXL de Presnel Kimpembe qui a muselé Erling Braut Haaland, son bourreau au match aller, montre la capacité des joueurs parisiens à s’aligner sur la même ambition. Une grosse détermination des joueurs parisiens peut déjouer bien de pronostiques sur leur parcours en Ligue des Champions.

Le message de Neymar est donc très clair, il veut la Ligue des Champions cette saison, peut-être pour quitter le club avec le sentiment du contrat rempli.