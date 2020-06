Angers SCO : Moulin dévoile le calendrier de préparation

L’entraineur d’ Angers SCO a dévoilé le calendrier de préparation de la nouvelle saison (2020-2021). Le coach Stéphane Moulin a prévu deux stages et sept matchs amicaux.

Angers SCO : Deux stages au programme de l'équipe de Moulin

Pour la préparation estivale, Angers SCO a établi un programme pas encore entièrement meublé. Toutefois, Stéphane Moulin et son équipe reprendront les entrainements dès le 1er juillet. Près de deux semaines après leur reprise, ils se rendront aux Sables-d’Olonne (en Vendée) pour leur traditionnel stage de l’intersaison, du 13 au 22 juillet. Un deuxième stage de préparation est au programme du Sporting Club de l’Ouest. Le capitaine des Angevins, Ismaël Traoré et ses coéquipiers se déplaceront à Arzon (Morbihan, Bretagne), du 8 au 13 août 2020.

Angers SCO a prévu de jouer 7 matchs amicaux

En marge de ses deux regroupements, Angers SCO a prévu de disputer 7 matchs amicaux. Cinq de ses rencontres sont déjà fixées. Stéphane Moulin et son équipe affronteront successivement Cholet (22 juillet au stade de la Rudelière, Sables-d’Olonne), les Girondins de Bordeaux (25 juillet), le Havre AC (28 juillet, au stade Jacques-Fould, Alençon), le Stade Rennais (1er août, au stade de la Rabine, Vannes) et le FC Lorient (8 août, au stade du Moustoir). Quant aux deux derniers matchs, ils se joueront probablement les 11 et 15 août, mais les adversaires du SCO restent à définir. Notons que la Ligue 1 reprendra le 23 août 2020 et que le club avait fini à la 11e place lors de l'exercice dernier.