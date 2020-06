ASSE : Coupe de France, des spectateurs en nombre limité

L’ ASSE, le PSG et OL auront leurs supporters dans le Stade de France lors des finales de la Coupe de France et de la Ligue. Selon l’AFP, un nombre limité de spectateurs a été fixé.

5000 spectateurs fixés pour les finales de la CDF

L’ASSE affrontera le PSG le 24 juillet au Stade de France en finale de la Coupe de France. Une semaine plus tard, précisément le 31 juillet, c’est l’OL qui sera opposé au Paris Saint-Germain, en finale de la Coupe de la Ligue. Le doute planait depuis des mois sur ces finales reportées en raison de l’épidémie de coronavirus. Désormais reprogrammés, ces deux matchs initialement annoncés à huis clos à cause de la COVID-19 vont se jouer devant un public. L’Agence France Presse croit savoir que 5 000 spectateurs seulement seront autorisés au Stade de France. S’appuyant sur une décision des autorités, la source indique que « les stades rouvriront au public le 11 juillet avec un nombre maximal de 5 000 spectateurs, et les sports collectifs pourront reprendre dès le lundi 22 juin ». Toutefois, cette disposition pourrait évoluer en fonction de la situation épidémiologique en France.

L'ASSE ne jouera pas la finale de la CDF à huis clos

Même si le nombre de supporters en vue est encore insignifiant, vu la capacité du Stade de France (81 000 places), l'ASSE devrait se réjouir de ne plus jouer à huis clos. Notons que le président de la FFF est favorable à la présence de 20 000 supporters, soit le quart de la capacité du stade de France. Pour rappel, les dirigeants stéphanois demandent depuis longtemps la présence de leur public à Saint-Denis, bien entendu dans le strict respect des mesures sanitaires. Pour eux, une finale de Coupe de France sans spectateurs serait sans saveur. « Je ne peux pas imaginer qu’on la joue sans nos supporters. Ça ne passera d’ailleurs pas auprès des nôtres. L'AS Saint-Étienne, sans ses supporters, n’est plus Saint-Étienne », avait menacé Roland Romeyer, président du directoire du club ligérien, en mai.