Toulouse Mercato : Baptiste Reynet va rejoindre Nîmes

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Baptiste Reynet devrait quitter le Toulouse FC lors de ce mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, le gardien de but va s'engager en faveur de Nîmes Olympique.

Nîmes : Baptiste Reynet pour remplacer Paul Bernardoni ?

L’aventure de Baptiste Reynet à Toulouse touche peut-être à sa fin. Cette saison, le gardien de but a perdu sa place de numéro un dans les cages toulousaines au profit de Lovre Kalinic. Disposant encore de deux ans de contrat, Baptiste Reynet n’accepterait plus le statut de remplaçant pour la saison prochaine et devrait quitter le TFC lors de ce mercato estival. RMC Sport est affirmatif et assure que le portier toulousain va s'engager en faveur de Nîmes Olympique cet été. Le club gardois devrait recruter le joueur de 29 ans afin de compenser le vide laissé par le départ de Paul Bernardoni, qui a signé à Angers SCO. Le montant exact de cette future transaction n’a pas été précisé.

Le TFC prépare déjà l’après-Reynet

Après deux saisons passées dans la Ville Rose, Baptiste Reynet devrait donc changer d’air cet été. Un contrat de deux ans l’attendrait déjà à Nîmes. Du coté de Toulouse FC, on ne reste pas les bras croisés. Les dirigeants toulousains s’activent en coulisses pour trouver un nouveau gardien de but. Le Téfécé songerait à attirer Jérôme Prior (Valenciennes, 24 ans) ou Maxime Dupé (Nantes, 27 ans) pour remplacer Reynet.