Stade Rennais FC : Holveck annonce une mauvaise nouvelle

Nicolas Holveck était l’invité de l’émission « On refait le match » sur RTL. L’occasion pour le nouveau président du Stade Rennais FC d’évoquer le budget de la saison 2020-2021.

Pas d’augmentation du budget du Stade Rennais FC la saison prochaine

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais FC disputera les tours préliminaires de la prochaine Ligue des Champions. De plus, les droits TV de la Ligue 1 vont connaître une nette augmentation à partir de la saison prochaine. Autant de bonnes nouvelles qui ne devraient toutefois pas augmenter le budget du club breton la saison prochaine. Après avoir rappelé que, cette saison (2019-2020), ce « budget était de l’ordre de 80 millions d’euros avec la Ligue Europa », Nicolas Holveck a prévenu que le montant « sera malheureusement le même » lors de la saison 2020-2021. Et ce malgré « l’augmentation des droits domestiques, mais avec la crise, cela va… prendre beaucoup de ressources supplémentaires sur lesquelles on aurait pu compter », regrette le dirigeant breton.

Nicolas Holveck compte sur une qualification en phase de poules de la C1

Mais Nicolas Holveck assure que les prévisions ne sont heureusement pas totalement figées, le budget du Stade Rennais FC peut augmenter la saison prochaine. Pour cela, il faut que le club breton parvienne à se qualifier en phase de poules de la Ligue des champions. « Si on arrive à rejoindre la phase de groupes de la Ligue des Champions, le budget sera augmenté », a promis l’ancien directeur général adjoint de l’AS Monaco.