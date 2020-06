Chelsea Mercato : Frank Lampard a tranché pour N’Golo Kanté

Ces derniers jours, des rumeurs ont surgi autour de l’avenir de N’Golo Kanté. En conférence de presse, Frank Lampard a mis les choses au clair concernant le futur de son milieu de terrain.

La mise au point de Frank Lampard pour N’Golo Kanté

En difficulté cette saison à cause de pépins physiques, N’Golo Kanté a vu son avenir à Stamford Bridge remis en question. Le champion du monde tricolore a notamment manqué 14 matches cette saison à cause de ses blessures. Suffisant pour que certains médias anglais poussent l’ancien de Leicester vers la sortie. En conférence de presse, Frank Lampard a fermé la porte à un départ de Kanté. Le coach des Blues a réaffirmé qu’il comptait s’appuyer sur le joueur de 29 ans. « Avoir N’Golo Kanté pour la reprise est une chose que j’apprécierais vraiment. N’Golo est tellement important pour qu’on puisse aller de l'avant. On a besoin qu’il soit là régulièrement », a déclaré l’entraîneur de Chelsea selon les propos rapportés par le Guardian.

Fin du feuilleton Kanté ?

Cette sortie de Frank Lampard fait suite aux allégations du Times qui annonçait que N’Golo Kanté avait été placé sur la liste des transferts. Pour le journal, une vente du champion du monde tricolore devait notamment servir à boucler les arrivées de Kai Havertz (Leverkusen) et Ben Chilwell (Leicester). Mais avec la sortie de Lampard, le milieu tricolore (39 sélections/1 but) peut rester serein. Son bail à Londres court jusqu’en 2023. Avec la reprise de la Premier League, il a le temps de rattraper le temps perdu. Les Blues signent leur retour à la compétition dimanche sur la pelouse d’Aston Villa.