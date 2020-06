FC Nantes Mercato : Pedro Rebocho, une bonne nouvelle tombe

Pedro Rebocho ne terminera pas la saison avec Besiktas. Le club turc a confirmé qu’il n’allait pas lever l’option d’achat obligatoire du latéral portugais ciblé par le FC Nantes.

Fin de l’aventure pour Pedro Rebocho en Turquie

Comme attendu, Besiktas a décidé de ne pas conserver Pedro Rebocho. Le latéral portugais était prêté cette saison avec option d’achat au club turc. Mais en proie à des difficultés financières, la formation stambouliote avait déjà indiqué qu’elle n’allait pas conserver le joueur de 25 ans au-delà de son prêt. Le défenseur prêté par l’EA Guingamp (Ligue 2) ne va pas terminer la saison avec Besiktas. Sur son site officiel, le club turc a annoncé qu’il mettait fin au prêt de Rebocho. « Nous remercions Pedro Rebocho pour ses efforts et lui souhaitons plein de succès dans sa carrière », peut-on lire. Sur les réseaux sociaux, le joueur a annoncé avoir pris acte de cette décision.

Direction le FC Nantes pour Rebocho ?

Sous contrat avec Guingamp jusqu’en 2022, Pedro Rebocho va donc retrouver l’En-Avant plus tôt que prévu. Mais son retour à l’EAG devrait être de courte durée. Le latéral lusitanien intéresse en effet le FC Nantes. Le journal portugais O Jogo révélait récemment que le pensionnaire de Ligue 1 avait déjà noué des contacts avec le joueur. La même source indiquait que les deux parties étaient sur la même longueur d’onde et qu’un accord serait proche. Une fois les tractations terminées entre le club et le joueur, il faudra désormais discuter avec Guingamp. Son prix sur Transfermarkt est estimé à 1,7 million d’euros. Mais l’En-Avant réclamera sans doute un montant supérieur. La direction guingampaise attendait 5 millions d’euros de la part du Besiktas.