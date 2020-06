AJ Auxerre Mercato : Prolongation pour Hamza Sakhi (Off.)

Ce samedi, l’ AJ Auxerre a levé les doutes concernant l’avenir de Hamza Sakhi. L’AJA a annoncé la prolongation du milieu de terrain de 24 ans qui entrait dans la dernière année de son contrat.

Hamza Sakhi rempile avec l’ AJ Auxerre

Courtisé par quelques écuries, Hamza Sakhi ne bougera pas cet été. Le milieu de 24 ans a prolongé son contrat avec l’ AJ Auxerre. L’AJA a annoncé la prolongation du contrat du Marocain qui entrait dans la dernière année de son contrat cet été. Il a rempilé pour deux ans avec le pensionnaire de Ligue 2 et est désormais lié à Auxerre jusqu’en 2023. Hamza Sakhi a été l’une des satisfactions de l’ AJ Auxerre la saison dernière. Utilisé à 25 reprises en championnat par Jean-Marc Furlan, l’ancien messin a terminé la saison avec 3 buts et 2 passes décisives. Toutefois, ses performances n’ont pas suffi pour permettre à Auxerre de finir mieux qu’à la 11e place.

Objectif Ligue 1 pour Hamza Sakhi

Après trois ans en deuxième division, Hamza Sakhi rêve désormais d’évoluer dans l’élite avec l’ AJ Auxerre. Le milieu veut découvrir la Ligue 1 avec l’AJA. « Mon objectif c’est de faire une montée avec l’AJA. Et après c’est de jouer en Ligue 1, si possible avec l’AJA (…) Cela fait déjà trois saisons que je suis là et je me sens bien. Je pense que j’ai progressé par rapport aux saisons précédentes », a confié le joueur après avoir prolongé. Hamza Sakhi est le deuxième joueur qui prolonge avec les Ajaïstes. Birama Touré (28 ans) avait déjà rempilé pour deux saisons, plus une en option.