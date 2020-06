PSG Mercato : Cavani et Meunier portent l'estocade à Paris

Alors qu’il reste encore des titres à aller chercher, le PSG devra le faire sans Edinson Cavani et Thomas Meunier. Les deux joueurs auraient décidé de ne pas aller au-delà du 30 juin, date à laquelle expirent leurs contrats avec le Paris Saint-Germain.

Saison terminée pour Cavani et Meunier avec le PSG ?

Déjà secoué par les départs à venir de quelques pépites (Aouchiche, Kouassi, Bunga, etc.), Leonardo n’est pas au bout de ses peines. Selon des informations de Marca confirmées par RMC Sport, certains joueurs en fin de contrat ne voudraient pas finir la saison avec le Paris Saint-Germain. Le média assure ainsi qu’Edinson Cavani et Thomas Meunier ne comptent pas honorer les derniers rendez-vous du club de la capitale. Si la LFP a sonné le glas de la Ligue 1, Paris est encore engagé en Ligue des Champions et a les finales des Coupes nationales à disputer. Des rendez-vous auxquels le buteur uruguayen et le latéral belge devraient répondre absents. La même source révèle que les deux joueurs auraient déjà fait part de leur intention à leurs dirigeants.

Un accord annoncé pour Thomas Meunier

Sur le départ, Thomas Meunier aurait déjà trouvé un point de chute. Le latéral belge est annoncé depuis de longs mois du côté du Borussia Dortmund. Selon RMC, le défenseur de 28 ans a trouvé un accord avec le BVB. Il devrait rejoindre son nouveau club une fois que la Bundesliga sera terminée. La dernière journée du championnat allemand doit se jouer le 27 juin. Si Meunier semble parti pour rejoindre l’Allemagne, le flou entoure encore l’avenir d’Edinson Cavani. L’attaquant de 33 ans est sur les tablettes de plusieurs clubs européens, mais aucun indice n’a fuité sur sa prochaine destination.