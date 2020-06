OM Mercato : Pape Gueye, Eyraud fait une offre à Watford

Les sanctions du fair-play tombées, l’Olympique de Marseille a désormais plus de visibilité pour s’attaquer aux dossiers mercato. Priorité de l’OM pour ce mercato estival, Pape Gueye aurait fait l’objet d’une offre transmise directement à Watford par Jacques-Henri Eyraud et son staff.

L’OM passe à l’action pour Pape Gueye

Brillant avec Le Havre AC (Ligue 2) cette saison, Pape Gueye s’est fait remarquer par plusieurs écuries, dont l’OM. Présent en bonne place sur la short list des recruteurs marseillais, le milieu de terrain de 21 ans est visé pour combler un possible départ de Morgan Sanson, convoité surtout en Premier League. Pour ne pas être devancés par la concurrence liée au dossier du milieu de terrain havrais, Jacques-Henri Eyraud et ses troupes auraient décidé de donner un grand coup d’accélérateur au dossier. Selon les informations de Manu Lonjon via Twitch, les recruteurs olympiens auraient transmis une offre pour Pape Gueye à Watford, club avec lequel il a signé un pré-contrat en janvier dernier, mais qu’il n’aurait plus envie de rejoindre. Le montant de la proposition marseillaise n’a certes pas filtré, mais on sait que le Havrais est estimé entre 3 et 5 millions d’euros.

Le club phocéen fixé lundi prochain

Watford n’aurait pas encore répondu à l’offre de l’OM pour Pape Gueye. Le club de Premier League se réserverait le temps d’étudier la proposition olympienne et devrait donner sa réponse au plus tard lundi prochain. Les recruteurs marseillais croisent les doigts en attendant la réponse de la formation anglaise.