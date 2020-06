PSG Mercato : Énorme surprise en vue pour Layvin Kurzawa

Alors qu’il semblait proche de la sortie, Layvin Kurzawa pourrait finalement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin, le latéral de 27 ans pourrait bien rester au PSG au-delà de cette date.

Layvin Kurzawa sur le point de prolonger avec le PSG ?

S’achemine-t-on vers un retournement de situation pour Layvin Kurzawa ? Faut croire que oui selon les dernières révélations de Loïc Tanzi et Mohamed Bouhafsi. Les journalistes de RMC Sport assurent en effet que le latéral de 27 ans devrait finalement prolonger son contrat avec le PSG. Des négociations auraient déjà été entamées en ce sens entre le natif de Fréjus et la direction du Paris Saint-Germain. La prolongation de Kurzawa serait une véritable surprise, surtout quand on sait que le défenseur était proche de poser ses valises à la Juventus en janvier. Après l’échec de ce transfert, on pouvait penser que le défenseur devait partir libre cet été. Mais c’est un autre scénario qui semble se dessiner.

Un nouveau départ pour Kurzawa ?

Layvin Kurzawa est relégué à un rôle de doublure depuis l’arrivée de Juan Bernat en 2018. Cette saison, l’ancien monégasque a profité des pépins physiques de l’Espagnol pour voir son temps de jeu augmenter. L’arrière gauche a été titularisé à 15 reprises toutes compétitions confondues par Thomas Tuchel. Avec les échéances à venir, son temps de jeu devrait encore croître. Une chance que ne devrait pas avoir ses coéquipiers Edinson Cavani et Thomas Meunier. Les deux joueurs ne voudraient pas aller au-delà du 30 juin avec le Paris Saint-Germain. Leur saison avec le PSG serait donc déjà terminée.