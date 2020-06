Ex- OM : Covid-19, mauvaise nouvelle pour Clinton Njie

Selon des médias russes, l’attaquant camerounais Clinton Njie a été positif au Covid-19. L’ancien marseillais a été placé en quarantaine et manquera donc la reprise avec le Dynamo Moscou.

Clinton Njie testé positif au Covid-19

Alors que le Dynamo Moscou doit signer son retour dimanche, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour le club moscovite. Selon les médias locaux dont Sport Express, Clinton Njie a été contrôlé positif au coronavirus. L’attaquant camerounais a été placé en quarantaine pour une durée de 14 jours. Le joueur de 26 ans manquera donc le retour à la compétition de son club. Un autre ancien de l’Olympique de Marseille est également atteint par le Covid-19. Comme le Camerounais, le milieu de terrain burkinabé Charles Kaboré a été testé positif et manquera le match du Dynamo sur la pelouse de Krasnodar. Selon la presse locale, des doutes pèsent même déjà sur la tenue de cette rencontre.

Une réelle menace pour la suite de la Premier League russe ?

Le Dynamo Moscou est en effet fortement touché par la pandémie de coronavirus. Avec Clinton Njie et Charles Kaboré, ce sont désormais six joueurs de la formation moscovite qui sont infectés. Roman Evgeniev (21 ans), Sylvester Igboun (29 ans), David Sangare (19 ans) et Nikolai Komlichenko (24 ans) avaient été testés positifs et sont eux aussi en quarantaine. Une autre formation russe est durement affectée par le Covid-19, il s’agit de Rostov. Vendredi, l’actuel 4e de Premier League russe a dû aligner son équipe réserve lors de la reprise contre le FK Sotchi. Au final, Rostov s’est incliné (10-1) contre son adversaire. Ces nombreux cas positifs jettent un froid sur l’issue du championnat dont il reste encore huit journées à disputer.