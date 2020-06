ASSE Mercato : Ça sent mauvais pour l’ AS Saint-Etienne

Le mercato franco-français est ouvert et l’ ASSE a déjà pu engager quelques cibles. William Saliba, qui lui a été prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, pourrait devenir un dossier épineux au club, à l’approche de la finale de la Coupe de France.

William Saliba, Arsenal pourrait forcer son retour

William Saliba était censé retourner à Arsenal à la fin de cette saison. Sauf que la pandémie de coronavirus est passée par là et a modifié tout le programme de la saison en France. L’ AS Saint-Étienne, comme toutes les équipes de Ligue 1 Conforama, est en fin de saison précipitée, ce qui aurait pu ouvrir la porte à un retour avant l’heure du joueur dans son club, à qui il a été vendu en juillet 2020 avant d’être prêté dans la foulée à l’ ASSE. Le petit problème est que l’AS Saint-Étienne est toujours engagée en Coupe de France et aimerait compter sur la présence du défenseur de 19 ans.

L’ ASSE sans William Saliba face au PSG ?

Alors que les clubs anglais sont d’accord pour que les joueurs partis en prêt y restent jusqu’à la fin des compétitions anglaises, Arsenal penserait à faire l’inverse. Redoutant une possible blessure de sa pépite, le club londonien pourrait décider d’un retour de William Saliba sous ses couleurs dès le mois de juillet comme initialement prévu. Si ce départ se concrétise, Claude Puel devra rapidement trouver une solution pour éviter de se présenter en victime expiatoire face au PSG en finale de la Coupe de France. Le doute sur la situation du futur ex-stéphanois explique probablement la présence de Loïc Perrin à l’entraînement. Bien qu'en fin de contrat le 30 juin 2020, il pourrait bénéficier de la prolongation qu’il souhaitait de son contrat pour assurer les arrières du club.