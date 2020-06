OL : Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas ne lâche rien

Même si l’OL est privé de compétition avant le retour de la Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas croit en son équipe. Le président lyonnais ne se fixe aucune limite pour cette édition particulière de la C1.

Jean-Michel Aulas rêve grand pour l’OL en C1

Si l’OL a repris les entraînements le 8 juin, Rudi Garcia et ses poulains devront attendre pour leur retour à la compétition. Les Gones ne vont retrouver la pelouse qu’à la fin du mois de juillet. Lyon a en effet une finale de Coupe de la Ligue à disputer contre le PSG. Après cette affiche, le club rhodanien devra enchaîner avec un autre grand rendez-vous. L’OL doit affronter la Juventus de Turin en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Une compétition en laquelle Jean-Michel Aulas place de grands espoirs malgré le fait que son club sera en manque de rythme. « C’est vrai que nous ne sommes qu'à quatre matchs d'une victoire en Ligue des Champions. Tout le monde a le droit de rêver, même ceux qui ont été brimés par des décisions injustes. Croisons les doigts et rêvons », a confié le président lyonnais à France Télévisions.

Un nouveau tacle à l’endroit de la LFP

Dans sa sortie, Jean-Michel Aulas a une énième fois chargé la LFP. Une nouvelle fois, le patron des Gones crie à l’injustice. « On voit bien que tous ces joueurs et joueuses sont privés du plaisir de pouvoir combattre et seront pénalisés au moment des matches face à des équipes qui auront pu se préparer normalement. Il y a une injustice. Je ne peux que faire le vœu qu'on ait envie de démontrer que l'on sait quand même se préparer malgré les embûches qui nous ont été dressées », a déclaré le dirigeant rhodanien. Alors que son président rêve de la Ligue des Champions, la finale de la Coupe de la Ligue va servir de tremplin à Lyon. Pour cette affiche, Rudi Garcia va enregistrer les retours de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, tout juste revenus de blessure.