PSG Mercato : Cavani et Meunier refusent 2 mois de contrat !

C’est la fin de la collaboration avec le PSG pour Edinson Cavani et Thomas Meunier. Les deux joueurs ne resteront pas les deux mois proposés par les dirigeants du club de la capitale pour aller au bout des matchs restant à jouer au Paris Saint-Germain cette saison.

Mercato PSG : Edinson Cavani et Thomas Meunier disent "Non"

Leonardo s’est récemment montré très clair en ce qui concerne l’avenir des joueurs en fin de contrat au PSG. Le dirigeant brésilien du Paris Saint-Germain a confirmé le non-renouvellement des contrats de Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Éric Choupo-Moting. Cette décision du club oblige ces joueurs à partir dès le 30 juin prochain. Seulement, avec la pandémie de coronavirus qui a mis fin prématurément à la Ligue 1, tous les programmes des différentes compétitions ont été bouleversés. Ainsi, le PSG doit jouer hors délais des matchs de Coupe de France, Coupe de la Ligue et surtout de Ligue des Champions. La direction a donc proposé à ses joueurs indésirables de prolonger leur contrat pour seulement 2 mois. Ce contrat permet tout juste de terminer toutes ces compétitions dans lesquelles l’équipe reste engagée.

Comment Leonardo a ruiné les chances d’un compromis

Dans sa dernière déclaration au JDD, Leonardo s’est montré très clair sur l’avenir des joueurs en fin de contrat avec le PSG. Selon le brésilien, une page se tourne avec la non-prolongation de l’Uruguayen Edinson Cavani, du brésilien Thiago Silva, mais aussi des Belges et Français Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Idem pour le Camerounais Éric Choupo-Moting. Si certains joueurs ont accepté l’idée d’aller au bout des compétitions avec le PSG, deux joueurs importants de l’effectif de Thomas Tuchel n’y ont trouvé aucun intérêt. Edinson Cavani et Thomas Meunier auraient refusé, selon Marca et RMC, de prolonger leur contrat avec le club pour juste deux mois.

Paris SG : Les raisons du refus de Edinson Cavani

Edinson Cavani a toujours rêvé d’une prolongation de son contrat avec le Paris SG. Jusqu’au bout, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a cru pouvoir bénéficier d’un changement d’avis de ses dirigeants. Il se serait même montré disposé à diminuer son salaire pour rester deux ans de plus dans la capitale française. Rien n’y fait, Leonardo a fermé la porte à ce cas de figure dans sa déclaration au JDD. Edinson Cavani, mis dans une situation confortable pour négocier avec son prochain club, ne veut donc prendre aucun risque de tout gâcher. Avec la fin de son contrat au PSG, il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer pour son prochain club. Cependant, les clubs intéressés par son profil pourraient tous disparaitre s’il venait à se blesser lors des deux mois supplémentaires proposés par le Paris SG. Il ne peut donc se risquer à une telle situation pour un club qui ne veut pas de lui. Le buteur préfère partir dès le 30 juin contrairement à la volonté de ses dirigeants.

Thomas Meunier dit non au Paris Saint-Germain

Comme Edinson Cavani, Thomas Meunier se refuse à la même situation. Le Belge, qui a encore tout récemment dit son envie de rester au Paris Saint-Germain, n’accepte pas non plus les deux mois de contrat proposés par la direction parisienne. Il va également quitter Paris dans 9 jours, à la fin de son contrat. Contrairement à l’Uruguayen, le Belge a déjà une porte de sortie. Il se serait mis d’accord avec le Borussia Dortmund qu’il devrait donc rejoindre dans les prochains jours. Thiago Silva et d’autres joueurs dans le même cas de figure auraient accepté d’aller au bout de la saison avec Paris.

Mercato PSG : Thomas Tuchel en difficulté par ces deux départs

Thomas Tuchel peut s’en sortir pour les matchs de Coupe de France face à l’ ASSE et Coupe de la Ligue contre l’ OL sans Cavani et Meunier. Mais pour ce qui est des matchs de Ligue des Champions restants, la partie s’annonce très difficile sans ces deux joueurs. Le Paris Saint-Germain est donc dans une situation compliquée avec cet effectif diminué par le départ de ces deux joueurs.

Mercato PSG : Arnaud Kalimuendo et Timothée Pembélé pour sauver Tuchel ?

Le technicien allemand va avoir du mal à terminer la saison sans Edinson Cavani et Thomas Meunier. Il devrait intégrer de nouveaux jeunes dans son effectif. Les Franco-Congolais Arnaud Kalimuendo (18 ans) et Timothée Pembélé (17 ans) qui évoluent en attaque et en défense vont rejoindre l’équipe de Thomas Tuchel. Le jeune portier italien Denis Franchi (17 ans) devrait lui aussi être de cette vague de nouveaux venus au sein de l’équipe professionnelle parisienne, selon L’Équipe. Reste à savoir si les Arnaud Kalimuendo et Timothée Pembélé ont assez de talents pour compenser les départs de Edinson Cavani et Thomas Meunier.