LOSC Mercato : Les fans jugent les propos de Galtier sur l’ OM

Récemment invité sur le plateau du Canal Foot Club, Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, a avoué qu’il aimerait un jour entraîner l’ OM. Les supporters de Lille OSC ont réagi aux propos de leur coach.

Christophe Galtier pas insensible au banc de l’ OM

Natif de Marseille, Christophe Galtier a régulièrement été associé au mercato de l’ OM ces dernières saisons pour occuper le banc. Pour en avoir le cœur net, les journalistes de Canal+ ont tendu leur micro au technicien du LOSC par besoin de clarifier la question. La réponse de ce dernier a été très claire : « En tant que Marseillais, je vous réponds que oui, j’aimerais un jour entraîner Marseille. C’est un club qui ne laisse personne insensible. » De quoi vexer les supporters de Lille OSC ?

La réaction des supporters lillois

Le Petit Lillois a réalisé un sondage pour connaître la réaction des supporters du LOSC face aux propos de Christophe Galtier. Alors qu’on pouvait les croire majoritairement mécontents des déclarations de l’ancien stratège de l'AS Saint-Étienne (2009-2017), il n’en est rien. Sur 451 fans dogues sondés, 266 votants (59%) ont jugé normales les déclarations de leur entraîneur, 150 votants (33%) estiment que c’est maladroit et 35 supporters (8%) se sont abstenus de se prononcer. Pour la plupart des fans, Christophe Galtier est un coach honnête et fortement impliqué dans le projet de Lille OSC. D'ailleurs, le technicien de 53 ans avait ajouté, à la suite de sa déclaration d'amour à l' Olympique de Marseille, qu'il était pour l'instant « vraiment dans le projet lillois » et « très épanoui dans ce projet-là ».