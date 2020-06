Amiens SC Mercato : Quentin Cornette confirme son départ

Quentin Cornette ne va pas défendre les couleurs d' Amiens SC la saison prochaine. En fin de contrat, l’ailier de 26 ans a annoncé qu’il allait quitter le club picard le 30 juin, au terme de son contrat.

Fin de parcours pour Quentin Cornette à Amiens SC

Quatre ans après avoir signé à Amiens SC, Quentin Cornette va quitter le club. L’attaquant de 26 ans a annoncé sur son compte Instagram qu’il n’allait pas poursuivre l’aventure avec le club picard. Son contrat avec le Sporting expire le 30 juin. « C’est le moment de partir, de dire au revoir à ceux qui m’ont aidé et soutenu au sein de l’Amiens SC et de ses supporters », a-t-il écrit. Arrivé à Amiens en tant que joueur libre en 2016, Quentin Cornette n’a jamais su s’imposer dans l’effectif du club picard. La saison qui vient de s’achever est d’ailleurs sa meilleure avec le Sporting. Il a disputé 16 matches toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives. Au total, il s’en va avec 2 buts et 4 passes décisives à son actif en 38 matches sous le maillot amiénois.

Après Cornette, à qui le tour ?

Après Montpellier et Amiens, Quentin Cornette s’apprête à rejoindre un nouveau club. L’identité de celui-ci reste encore pour le moment inconnue. Alors que Cornette quitte le club, le coach Luka Elsner va perdre d'autres joueurs lors de ce mercato estival. La future relégation d' Amiens SC y est en partie pour quelque chose. Meilleur buteur du club la saison dernière, Serhou Guirassy bénéficie d’un bon de sortie de la part du président Bernard Joannin. L’attaquant de 24 ans est courtisé par des clubs en Angleterre et le Stade rennais en France. Au SRFC, il pourrait prendre la succession de Mbaye Niang. Le Sénégalais souffle le chaud et le froid sur la piste le menant à l’ OM. Outre son buteur, Amiens devrait également perdre Gaël Kakuta, courtisé par le RC Lens. D’autres joueurs en fin de contrat (Jallet, Bodmer, Calabresi, Opoku, etc.) sont eux aussi sur le départ.