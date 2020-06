Stade Rennais FC : Bonne nouvelle dans un dossier chaud ?

En quête de 2 défenseurs centraux cet été, le Stade Rennais FC ne peut plus espérer attirer Mohamed Salisu. Un échec qui aurait toutefois permis aux recruteurs rennais d’avoir plus de visibilité sur leur seconde piste, à savoir Axel Disasi, joueur du Stade de Reims.

Le Stade Rennais FC en échec sur Mohamed Salisu

Annoncé tout proche de signer Mohamed Salisu, le Stade Rennais FC aurait finalement échoué. En effet, un accord avait été trouvé entre les recruteurs bretons et les dirigeants de Valladolid, mais l’international ghanéen de 21 ans aurait refusé de rejoindre la Ligue 1. Il serait plus attiré par une évolution en Premier League. De quoi décourager le club breton ? Loin de là.

Axel Disasi nouvelle priorité défensive des Rennais

Considéré comme le second défenseur central que Julien Stéphan voudrait signer, Axel Disasi avait été mis en stand-by par les recruteurs du Stade Rennais FC qui voulaient d’abord boucler le dossier Mohamed Salisu. Mais leur échec sur le joueur de Valladolid aurait désormais motivé les Rennais à se pencher sérieusement sur la piste menant au prodige du Stade de Reims. Et les nouvelles semblent bonnes, car, suite à l’échec sur la piste Mohamed Salisu, le club breton devrait « disposer d’une surface financière plus importante » pour boucler le transfert de 15 millions d'euros d’Axel Disasi, à en croire L’Equipe.

Les Bretons déjà devancés par Arsenal ?

Mais malgré ses importants moyens financiers, le Stade Rennais FC devrait se heurter à certaines difficultés. Les recruteurs bretons pourraient même avoir été devancés dans le dossier Axel Disasi. En effet, selon les informations de Todofichajes, Arsenal a déjà trouvé un accord avec l’ancien joueur du Paris FC. Le média espagnol ajoute que les Gunners devraient désormais rencontrer les dirigeants champenois pour négocier les modalités de transfert du joueur de 22 ans.