PSG Mercato : Thiago Silva recalé par un cador de Ligue 1 ?

En fin de contrat au PSG, le dossier Thiago Silva a été étudié à l’Olympique Lyonnais. Seulement, la direction de l’OL n’a pas voulu creuser plus loin cette piste.

PSG : Thiago Silva trop cher pour l’OL ?

À la recherche d’un nouveau défenseur central, l’OL se serait intéressé à Thiago Silva. C’est ce que révèle L’Équipe dans son édition du dimanche. Le défenseur brésilien présente une situation contractuelle avantageuse. Le joueur de 35 ans est en fin de contrat et sera libre cet été. Un joli coup à zéro euro qu’aurait pu tenter Lyon. Le quotidien sportif assure que le nom du Brésilien figurait dans la première liste de renforts potentiels au poste de défenseur central. Juninho et Bruno Cheyrou auraient évalué le coût d’un transfert de Silva avant de se rétracter. Avec ses 14 millions d’euros annuels, l’ancien de l’AC Milan est actuellement l’un des plus gros salaires de l’effectif du Paris Saint-Germain. Il n’est pas dans les standards de l’OL d’offrir autant à un joueur.

Un avenir encore flou pour Silva

Alors que l’OL a décidé de lâcher Thiago Silva, le flou entoure toujours l’avenir de celui-ci. La seule certitude dans sa situation est que le Brésilien n’évoluera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Assurance donnée par Leonardo, le directeur sportif du PSG, dans les colonnes du Journal du Dimanche il y a quelques jours. Si son contrat expire le 30 juin, O Monstro devrait néanmoins prolonger son bail de deux mois. Ceci pour finir la saison avec Paris. Le club de la capitale a encore des rendez-vous à honorer : finales des Coupes nationales et la Ligue des Champions.