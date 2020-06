OM Mercato : Kevin Strootman gratuitement libéré cet été ?

Prié de plier bagage l’été dernier, Kevin Strootman est finalement resté à l’OM. Mais cet été, l’international néerlandais ne devrait pas échapper au dégraissage massif qui se prépare à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Kevin Strootman le miraculé ratrappé

L’ OM est en crise économique depuis l’été dernier. Pour mettre fin à cette situation, les dirigeants marseillais avaient décidé de dégraisser la masse salariale lors du mercato estival passé. A cet effet, Kevin Strootman avait été reçu dans le bureau de Jacques-Henri Eyraud pour s’entendre dire qu’il était désormais indésirable, un an seulement après son arrivée (été 2018) de l'AS Rome. Le transfert du néerlandais avait pourtant coûté quelques 25 millions d’euros, plus 3 millions d’euros de bonus, à l'Olympique de Marseille. Peu seduit par les performances sportives du milieu défensif des Pays-Bas et par son gros salaire (500 000 euros bruts mensuels), aucun club n’a fait d’offre convaincante. C’est ainsi que Kevin Strootman est finalement resté à l’OM cette saison.

Olympique de Marseille : L'ex-Romain poussé vers la porte

La donne pourrait changer la saison prochaine. Pour combler son déficit budgétaire, l’ Olympique de Marseille devrait vendre pour 60 millions d’euros. Une liste de joueurs à forte valeur marchande a été arrêtée (Boubacar Kamara, Bouna Sarr, Morgan Sanson et Florian Thauvin). Une liste à laquelle il faudra de nouveau ajouter le nom de Kevin Strootman. Pas sûr qu’un club soit prêt à faire des folies pour le Marseillais de 30 ans. L’Equipe explique donc que Jacques-Henri Eyraud ne voudrait plus le voir à l’OM la saison prochaine. Le quotidien sportif ajoute que pour se débarrasser de son gros salaire, le président olympien serait disposé à laisser partir gratuitement l’ancien du PSV Eindhoven, malgré son contrat valable jusqu’en juin 2023. De quoi faciliter le départ de l’ancien de l’AS Rome, auteur de 2 buts et de 4 passes décisives cette saison ?