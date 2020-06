Chelsea Mercato : 60M€, un danger se pointe pour Giroud

Malgré sa récente prolongation, Olivier Giroud n’est pas encore à l’abri d’une désillusion avec Chelsea. La progression de l’ancien Gunner dépendra des choix tactiques de Franck Lampard.

Olivier Giroud mis en danger par Tino Werner ?

Après de longs mois d’incertitude, Olivier Giroud a fini par prolonger une année avec Chelsea. Alors qu’il arrivait en fin de contrat cette saison, l’international français est désormais lié au club londonien jusqu’en juin 2021. Une prolongation qui a fait plaisir au champion du monde 2018 qui déclarait, lors de son officialisation, être « ravi de poursuivre » son évolution à Chelsea et avoir « hâte de recommencer à jouer et à profiter du football de compétition » devant les supporters blues. Mais la joie d’Olivier Giroud pourrait retomber très vite. En effet, Chelsea s’apprête à signer Timo Werner. Les recruteurs de la formation de Premier League seraient même disposés à mettre 60 millions d’euros dans l’affaire. Or, l’arrivée de l’attaquant du RB Leipzig rétrograderait le natif de Chambéry à la 4e place dans la hiérarchie des buteurs de Chelsea, derrière l’attaquant allemand, l’Anglais Tammy Abraham et le Belge Michy Batshuayi. Autant dire que le Français de 33 ans pourrait ne plus avoir l’occasion d’enfiler le maillot des Blues devant les fans jusqu’à la fin de son contrat.

Une bouée de sauvetage pour l’ex-Montpelliérain ?

Tout n'est pas encore perdu pour Olivier Giroud. Selon L’Equipe, l’ancien buteur de Tours FC pourrait avoir un temps de jeu important à Chelsea. Il suffirait pour cela que Franck Lampard change ses choix tactiques habituels et adopte un système offensif à 2 attaquants. La préparation estivale des Blues sera suivie de près…