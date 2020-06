OGC Nice Mercato : Hassane Kamara se rapproche des Aiglons

Hassane Kamara vient peut-être de disputer sa dernière saison avec le Stade de Reims. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, le latéral gauche serait proche de s’engager avec l’OGC Nice.

Hassane Kamara en route pour l’OGC Nice ?

Hassane Kamara a été l’une des satisfactions du Stade de Reims la saison dernière. Auteur de 2 buts, le latéral gauche a contribué à sa manière à la belle saison de Reims. Le club champenois a fini à la 6e place de Ligue 1 et peut espérer une qualification en Ligue Europa la saison prochaine. Seulement, le défenseur de 26 ans a peut-être disputé sa dernière saison en tant que Rémois. Courtisé par quelques clubs de l’élite et à l’étranger, il aurait choisi de poursuivre sa carrière à l’OGC Nice. Selon les informations de Nice Matin, Hassane Kamara devrait s’engager avec le Gym dans les « prochaines heures ».

Déjà un troisième renfort défensif pour Patrick Vieira

Le journal indique que Nice et Reims seraient parvenus à un accord pour le transfert de Kamara. Le montant du transfert s’élèverait à 4 millions d’euros. Avec ces révélations, Nice pourrait donc s’offrir un nouveau renfort défensif sous peu. Les Aiglons ont déjà officialisé les arrivées du Brésilien Robson Bambu (Athlético Paranaense) et de l’Autrichien Flavius Daniliuc (Bayern Munich). Comme Hassane Kamara, Morgan Schneiderlin est également attendu à Nice pour renforcer l’effectif de Patrick Vieira. Deux arrivées qui ne demandent plus qu’à être officialisées.