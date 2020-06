Chelsea : Olivier Giroud envoie un message à Timo Werner

En attendant Timo Werner, Chelsea peut toujours s’appuyer sur Olivier Giroud. L’attaquant de 33 ans l’a encore démontré dimanche en inscrivant le but de la victoire contre le relégable Aston Villa.

Olivier Giroud déjà d’attaque pour la reprise

Dimanche, Chelsea signait son retour à la compétition après trois mois de trêve forcée. Les Blues peuvent remercier Olivier Giroud. Le champion du monde tricolore a en effet offert la victoire (1-2) au club londonien en déplacement sur la pelouse d’Aston Villa. L’attaquant de 33 ans n’a pas perdu ses vieilles habitudes et a continué sur sa lancée d’avant le hiatus. Indésirable aux yeux de Frank Lampard, l’ancien montpelliérain avait profité de la blessure de Tammy Abraham pour revenir dans les bonnes grâces de son entraîneur. Satisfait de son avant-centre, le coach des Blues l’a titularisé sur la pelouse de Villa Park. Contre les Villans, l’ancien montpelliérain a inscrit son 4e but de la saison.

Giroud motivé par Werner

Avec cette nouvelle performance, on comprend pourquoi Chelsea a décidé de prolonger Olivier Giroud. Le natif de Chambéry est désormais sous contrat jusqu’en 2021 avec les Blues. Elle démontre également que l’ancien Gunner n’est pas perturbé par la signature de Timo Werner. L’attaquant allemand va rejoindre les Blues cet été après une nouvelle saison pleine avec le RB Leipzig (32 buts et 13 passes décisives). A défaut d’être courroucé, Olivier Giroud voit cette arrivée comme une nouvelle source de motivation. « Cela va être une très bonne signature et une motivation en plus pour les attaquants », a-t-il confié au Guardian. C’est Frank Lampard qui doit se frotter les mains.