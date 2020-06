Montpellier HSC : Aguilar désigne le meilleur Montpelliérain

Ruben Aguilar évolue désormais à l’AS Monaco. Ancien joueur du Montpellier HSC, le défenseur français a été marqué par plusieurs de ses ex-coéquipiers.

Ruben Aguilar s’enflamme pour Vitorino Hilton

Ruben Aguilar a animé un live sur Instagram avec un de ses anciens coéquipiers au GF38. Répondant à une question sur le joueur qui l’a le plus marqué pendant tout son parcours, le défenseur monégasque a cité sans hésiter le nom de Vitorino Hilton, son ex-coéquipier au Montpellier HSC. « Le plus travailleur ? C’est Vito Hilton, c’est la classe, c’est une machine, tu as vu l’âge qu’il a ? », s’est emballé l’ancien Auxerrois. Selon le joueur du club de la Principauté, ce que faisait le défenseur central brésilien de 42 ans pendant le confinement était « abusé » et « incroyable ». Le capitaine héraultais, en fin de contrat cette saison, a prolongé son bail d’un an supplémentaire. Il est désormais lié au club montpelliérain jusqu’en juin 2021.

L’ex-Marseillais talonné par Benjamin Lecomte et Pedro Mendes

Ruben Aguilar a également été marqué par son coéquipier monégasque le gardien de 29 ans Benjamin Lecomte, par ailleurs ancien du Montpellier HSC, et par le défenseur héraultais de 29 ans Pedro Mendes. « Benjamin Lecomte aussi et Pedro Mendes. En charge de travail, ils m’impressionnent. C’est des exemples, c’est des monstres », a assuré le latéral asémiste de 27 ans avant de conclure : « Tu ne peux pas faire ce qu’ils font. »