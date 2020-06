Stade Rennais FC Mercato : Mbaye Niang, Holveck enterre l'OM

Mbaye Niang veut quitter le Stade Rennais FC pour rejoindre l’OM la saison prochaine. S’ils ne sont pas contre un départ du joueur, Nicolas Holveck et son staff réclament en revanche un prix qui pourrait décourager les recruteurs de l’Olympique de Marseille.

Intérêt réciproque entre Mbaye Niang et l’OM

Entre Mbaye Niang et l’OM, c’est l’entente parfaite. Le joueur a clamé son désir de rallier le projet marseillais la saison prochaine. Pour faciliter son transfert, l’international sénégalais de 25 ans est disposé à baisser son salaire. En retour, André Villas-Boas est séduit par le profil du buteur du Stade Rennais FC et en fait sa priorité offensive de ce mercato estival. Les sanctions du fair-play désormais connues, les recruteurs olympiens devraient maintenant s’attaquer au dossier de l’ancien Milanais, longtemps estimé entre 15 et 20 millions d’euros.

Le prix du Breton revu à la hausse

Mais la donne aurait changé, et pas forcément dans le sens des intérêts de l’OM. Selon L’Equipe, les dirigeants rennais réclament désormais au moins 25 millions avant d’ouvrir les négociations pour l’ancien attaquant du SM Caen. A ce prix, il serait très difficile, voire impossible, pour l’Olympique de Marseille de signer Mbaye Niang, même s’il a marqué 15 buts en 36 matches toutes compétitions confondues cette saison. Parallèlement, un boulevard pourrait être ouvert pour les prétendants anglais ou pour Al-Duhail (Qatar)…