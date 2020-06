Toulouse FC : Officialisation imminente pour Patrice Garande

Annoncé tout proche de Toulouse FC ces derniers jours, Patrice Garande devrait être intronisé sur le banc du TFC ce lundi. Le technicien de 59 ans est libre depuis son départ du Stade Malherbe de Caen en 2018.

Patrice Garande nouveau coach de Toulouse FC ??

Deux ans après la fin de sa dernière mission, Patrice Garande va retrouver un banc. Comme pressenti ces dernières semaines, l’ancien coach du Stade Malherbe de Caen va poser ses valises au Toulouse FC. Selon les informations de L’Équipe, le technicien de 59 ans va même s’engager avec le Téfécé ce lundi. Le quotidien sportif croit savoir qu’un contrat de deux ans l’attend chez les Violets. L’ancien entraîneur de Caen deviendra le quatrième coach du TFC en une saison. Il va prendre la place de Denis Zanko, arrivé sur le banc en janvier après le limogeage d’Antoine Kombouaré. L’ancien coach du PSG et du RC Lens était arrivé en octobre après le licenciement d’Alain Casanova. Malgré ces changements en cours de saison, le Téfécé n'a pu éviter la relégation en Ligue 2.

Garande, un bon coup pour le TFC ?

Sauf retournement de situation, le TFC évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. L’objectif majeur pour Patrice Garande sera de ramener le club dans l’élite. Il s'engage avec Toulouse dans des conditions similaires à celle de son arrivée au Stade Malherbe Caen il y a huit ans. Il prenait à l'époque un club qui venait d’être relégué en Ligue 2. Un an plus tard, il avait permis à Caen de retrouver la Ligue 1. Jusqu’à son départ en 2018, Patrice Garande n’a jamais connu la relégation avec le Stade Malherbe. Il arrive à Toulouse au moment où le club va connaître des changements majeurs cet été. Avec le prochain rachat du Téfécé, le président Olivier Sadran devrait passer la main. De même, l’effectif toulousain sera également affecté par le mercato estival. Plusieurs joueurs, dont le capitaine Max-Alain Gradel et le gardien Baptiste Reynet, pourraient quitter le club suite à sa relégation.