OM : Préparation estivale, 2 stages et 5 matches amicaux !

L’ OM va reprendre l’entraînement pour préparer la saison prochaine. Les joueurs de l’Olympique de Marseille ont reçu le programme détaillé de la préparation estivale.

OM : reprise fixée au 26 juin

Après plusieurs mois d’interruption forcée liée à la crise sanitaire, l’ OM a décidé de reprendre le chemin de l’entraînement dans le cadre de la préparation estivale. André Villas-Boas et ses joueurs se retrouveront le vendredi 26 juin pour une série de tests médicaux qui dureront jusqu’au dimanche 28 juin au matin. Après ces examens médicaux, la première séance d’entraînement aura lieu dans l’après-midi sur les pelouses de la Commanderie.

Le programme détaillé de la préparation estivale

Deux stages et cinq matches amicaux sont prévus pour la préparation estivale. Le mardi 30 juin prochain, après un entraînement matinal, les joueurs de l’ OM s’envoleront pour un stage au Portugal, d’après les informations de L’Equipe. Ce stage durera jusqu’au 11 juillet et se terminera par un match amical le même jour, avant le retour dans la cité phocéenne. Quelques jours plus tard, le 17 juillet, André Villas-Boas et ses joueurs reprendront l’avion pour un autre stage, dans la région de Munich (Allemagne). Au cours de ce second stage, l’ OM disputera 3 matches amicaux les 19, 22 et 26 juillet, avant de rentrer à Marseille. La 5e et dernière rencontre amicale de cette préparation estivale est prévue le 1er août.