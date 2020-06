Real Sociedad - Real Madrid (1-2) : Polémique sur l'arbitrage

En déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, le Real Madrid (1-2) est revenu avec les 3 points de la victoire. Ce succès suscite tout de même une grosse polémique dans les médias, car les buts des Madrilènes ne sont pas exempts de tout reproche.

Victoire importante du Real Madrid face à la Real Sociedad

Le FC Barcelone accroché en Andalousie par le FC Séville (0-0) vendredi soir, le Real Madrid n’avait plus qu’à battre la Real Sociedad pour prendre la tête du classement de Liga. Et les hommes de Zinedine Zidane n’ont pas failli. Les Madrilènes ont battu la Real Sociedad grâce à un penalty transformé par Sergio Ramos, puis à un but de Karim Benzema. Une victoire qui permet aux Merengue de déloger les Barcelonais de la première place de la Liga grâce à une meilleure différence de buts.

La guerre des médias après la victoire des Madrilènes

Cette victoire du Real Madrid suscite une grosse polémique dans les médias espagnols. Pour les journaux catalans, l’arbitrage a clairement été en faveur des Madrilènes. Les journalistes barcelonais dénoncent un penalty généreux accordé à Vinicius et une faute de main de Karim Benzema sur son but. Mundo Deportivo n’a pas hésité à évoquer un arbitrage scandaleux en désignant les Madrilènes comme les « leaders du VAR ». Sport renchéri en pointant une victoire « Made in Madrid ». Des attaques de leurs confrères catalans auxquelles les quotidiens madrilènes AS et Marca ont riposté en saluant le Real Madrid comme le nouveau leader du championnat espagnol.

La réaction de Zinedine Zidane

Présent en conférence de presse d’après-match, Zinedine Zidane a réagi aux attaques sur la victoire du Real Madrid. L’entraîneur madrilène estime qu’ « il y a penalty sur Vinicius et le but de Karim est valable… ». Mais le technicien français signale qu’il « n'entre pas dans la controverse, car il y a un arbitre » chargé de trancher les questions litigieuses sur le terrain. L’ancien capitaine de l’équipe de France se dit surtout agacé par la polémique inutile sur l’arbitrage, car cela donne l’impression que ses joueurs n’ont « rien fait sur le terrain », alors qu’ils ont eu « une victoire méritée ».