ASSE Mercato : Vagner Dias Gonçalves évoque son avenir

Prêté par l’ ASSE à l’AS Nancy Lorraine, Vagner Dias Gonçalves a retrouvé les Verts. Il évoque son avenir, après deux saisons passées en Ligue 2.

ASSE : Vagner Dias Gonçalves incertain sur son futur

Vagner Dias Gonçalves a retrouvé l’ASSE après deux ans à l’AS Nancy Lorraine. Cependant, il n’est pas certain de rester chez les Verts. L’AS Saint-Étienne cherche à dégraisser son effectif et les joueurs sur qui Claude Puel ne compte pas sont les premiers sur la liste de départ. L’ailier droit fait partie des joueurs indésirables à l’AS Saint-Étienne. En témoignent les deux saisons consécutives passées à l’ASNL, en prêt. Interrogé par le Républicain Lorrain sur son futur à l’ASSE, Vagner Dias Gonçalves est dans le flou. « Pour mon avenir, je ne peux rien dire », a-t-il balancé, avant de renvoyer tout à son représentant. « C’est mon agent qui gère tout ça, on verra bien », a ajouté le joueur de 24 ans. Toutefois, le Cap-Verdien est certain d’une chose. Il rêve « de jouer au plus haut niveau ». Une ambition qu’il estime « normale ». Pour attirer l’attention de l’entraineur et manager général de l’ASSE, Vagner Dias Gonçalves va devoir convaincre ce dernier, surtout lors de la préparation estivale démarrée le mercredi 17 juin. Pour se faire, il indique qu’il « se concentre sur les entrainements, afin d’être à 100 % le plus vite possible ».

Vagner Dias Gonçalves sur les tablettes du FC Metz et du FC Lorient

Vagner Dias Gonçalves a plus ou moins brillé avec l’AS Nancy-Lorraine. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en Ligue 2, il a tapé dans l’oeil du FC Metz et du FC Lorient. À l’étranger, le club bulgare, Ludogorets est également intéressé par son profil. Le natif de Mindelo (Cap-Vert) est sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2022 et sa valeur est estimée à 1,6 M€ sur le marché des transferts. Pour rappel, l'ancien joueur de Gil Vicente (Portugal) est arrivé libre à l'AS Saint-Étienne l'été 2017, mais il n'a joué que 6 matchs avec l'équipe professionnelle stéphanoise.