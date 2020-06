OGC Nice : Fournier confirme l’arrivée de Schneiderlin et Kamara

L’OGC Nice tient deux nouvelles recrues. Morgan Schneiderlin et Hassane Kamara devraient rejoindre les Aiglons dans les prochaines heures. Le directeur du football du club niçois, Julien Fournier, a confirmé l’arrivée imminente de ces deux joueurs.

Nice : Officialisation imminente pour Morgan Schneiderlin

Morgan Schneiderlin à l’OGC Nice, c'est une question d'heures. Le milieu de terrain d’Everton constituait la piste prioritaire à ce poste pour les dirigeants niçois. Les Aiglons ont alors intensifié les négociations pour son retour en Ligue 1 et l’affaire est déjà bouclée. Interrogé par Europe 1, le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a confirmé l’arrivée imminente de Morgan Schneiderlin en provenance d’Everton. Les derniers détails sont actuellement finalisés par les deux clubs. « Pour Schneiderlin, il manque une petite signature d’Everton, qui est quand même importante. Ça devrait se faire », a-t-il confirmé. Le joueur de 30 ans « a passé la visite médicale avec succès ». L’officialisation de sa signature devrait tomber dans les prochaines heures. « Je pense qu’il devrait s’engager avec nous dès demain (ce lundi) », a assuré Julien Fournier. Le club de Nice devrait débourser « entre 2 et 4 millions d’euros » pour son transfert.

Hassane Kamara, quatrième recrue des Aiglons

Annoncé depuis quelques jours, Hassane Kamara devrait lui aussi rejoindre l’OGC Nice. Le latéral gauche du Stade de Reims est attendu dans les prochaines heures à Nice pour boucler son arrivée. « Quant à Hassane Kamara, on a effectivement échangé avec Reims, avec qui on a d’excellents rapports et avec qui la négociation s’est extrêmement bien passée », a confié le dirigeant niçois. Le joueur de 26 ans « devrait passer la visite médicale demain mardi », a précisé Julien Fournier. Si tout se passe bien, Hassane Kamara et Morgan Schneiderlin devraient « être deux nouveaux joueurs de l'OGC Nice ». Concernant Hassane Kamara, l’indemnité de son transfert n’a pas été précisée. Le défenseur devrait parapher un contrat de quatre ans avec le Gym et deviendrait ainsi la quatrième recrue estivale du club niçois après Robson Bambu, Flavius Daniliuc et Morgan Schneiderlin.