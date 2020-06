OM : Contrat professionnel, une décision radicale est tombée

L’ OM a accordé leur premier contrat professionnel à 6 jeunes talents de la Commanderie cet été. Ce qui a changé avec les premiers contrats professionnels précédemment signés, c’est le salaire que l’Olympique de Marseille a désormais décidé de donner à ses jeunes talents.

OM : des salaires de folie pour les premiers contrats pro

Par le passé, les jeunes qui signaient leur premier contrat professionnel à l’ OM étaient généreusement payés. Le salaire pouvait être le double de ce qu’ils auraient gagné en signant leur premier contrat professionnel avec d’autres clubs de Ligue 1. Pour ne citer qu’un exemple, La Provence a dévoilé le cas de Simon Ngapandouetnbu. En décembre dernier, le jeune gardien a signé à 16 ans son premier contrat professionnel avec un salaire mensuel compris entre 14 000 et 16 000 euros sur 3 ans et une prime à la signature à 6 chiffres.

Fin des salaires de folie pour les jeunes talents

La crise économique donne de nouvelles idées aux dirigeants de l’ OM. Ces derniers ont décidé de ne plus accorder des salaires de folie aux jeunes qui signent leur premier contrat professionnel. Désormais, les jeunes talents ne recevront qu’un salaire mensuel compris entre 4000 et 8000 euros et une prime à la signature de 50 000 euros maximum. Une mesure déjà appliquée avec les jeunes talents qui ont signé cet été, excepté probablement les internationaux Cheik Souaré et Ugo Bertelli, légèrement mieux payés. Un agent de joueurs a donné son avis sur cette nouvelle décision des dirigeants de l' OM. « C'est vrai que ça a pu choquer, car les montants étaient radicalement différents des années précédentes », a-t-il confié au quotidien régional avant de relativiser : « Mais est-ce que les contrats étaient trop élevés avant ou est-ce qu'ils sont trop bas maintenant ? Je pense qu'il y avait un juste milieu à trouver. »