RC Lens Mercato : Amiens, décision pour Kakuta et Monconduit

Le RC Lens, aux trousses de Gaël Kakuta (Amiens SC), bute sur une intransigeance de la direction du club sur le prix de son transfert. Le club picard ne facilite d’ailleurs pas la tâche au Racing Club.

RC Lens : Le message de Joannin au Racing Club pour Kakuta

Amiens SC joue la carte de la fermeté pour Gaël Kakuta et Thomas Monconduit, deux joueurs courtisés par le RC Lens. Après avoir trouvé un accord avec le milieu offensif, les dirigeants lensois cherchent maintenant à s’entendre avec leurs homologues amiénois sur le montant du transfert. Mais un gros blocage retarde la transaction. Le président Bernard Joannin réclame 5 M€ pour Gaël Kakuta et il se montre intransigeant. « Certains joueurs pourront partir et je n’ai jamais bloqué leur carrière… », a-t-il précisé d’entrée, avant d’indiquer que les clubs intéressés par Thomas Monconduit ou Gaël Kakuta « devront mettre le prix ». « C’est la loi du marché et il faut la respecter », a insisté le patron d’Amiens SC, dans Le Courrier Picard.

Gaël Kakuta et Thomas Monconduit partiront au juste prix

Gaël Kakuta (29 ans) et Thomas Monconduit (29 ans) sont sous contrat, respectivement jusqu’en juin 2022 et juin 2021 avec Amiens SC. À noter que leur départ à venir est favorisé par la relégation du club en Ligue 2. Engagé dans une démarche de réduction de ses charges, le club est disposé à laisser partir certains joueurs. Pour les dirigeants du club picard, cette réalité économique ne signifie pas qu'ils braderont leurs joueurs au premier venu. Le RC Lens a depuis retenu la leçon puisque ses offres toujours en déça des 5 millions d'euros exigés ont toutes été refusées par le président amiénois.