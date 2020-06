Strasbourg Mercato : Un prétendant insiste pour Simakan

Marc Keller, président du Racing Club de Strasbourg Alsace, a récemment expliqué qu’il n’a reçu aucune offre pour un éventuel transfert de Mohamed Simakan. Cependant, un prétendant s’active toujours en coulisse pour arracher la signature du jeune défenseur.

Strasbourg : Le Milan AC ne lâche rien pour Mohamed Simakan

Auteur d’une bonne première partie de saison en Ligue 1, Mohamed Simakan va-t-il quitter le Racing Club de Strasbourg Alsace lors de ce mercato estival ? Le président alsacien, Marc Keller, a récemment fait le point sur le dossier, indiquant que « nous n’avons reçu aucune offre concrète » pour ce transfert. Toutefois, les prestations du jeune défenseur du RC Strasbourg ne sont pas passées inaperçues. « Il intéresse beaucoup de clubs et certains intérêts sont très forts », avait avoué le dirigeant alsacien. Et selon les informations de Calciomercato, le Milan AC fait partie des courtisans les plus assidus pour Mohamed Simakan. Le club milanais souhaite renforcer sa défense et aurait fait du joueur de 20 ans l’une de ses priorités estivales. Il faut dire que Mohamed Simakan est une vieille piste des Rossoneri. Son nom avait déjà circulé du côté de Milan avant le début de la crise sanitaire. Le Milan AC reste toujours intéressé par le défenseur polyvalent.

D'autres pistes défensives dans le viseur

Mais reste à savoir si le club italien ira au bout de son intérêt pour Mohamed Simakan, tout dépendra probablement des moyens financiers du club durement éprouvés par la crise liée à la pandémie du coronavirus. Le Milan AC explore par ailleurs d’autres pistes défensives. Le média transalpin révèle qu’Obite Evan Ndicka (Francfort), Robin Koch (Fribourg) et Nikola Milenkovic (Fiorentina) seraient également suivis par les Rossoneri.