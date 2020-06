Montpellier HSC : Rulli, Nicollin met fin aux négociations

Auteur d’un prêt concluant cette saison, Geronimo Rulli n’est pourtant pas conservé par le Montpellier HSC. Laurent Nicollin a annoncé la fin des discussions avec le gardien argentin et la Real Sociedad.

Saison réussie pour Geronimo Rulli

Prêté par la Real Sociedad l’été dernier, Geronimo Rulli sort d’une bonne saison avec le Montpellier HSC (8e de Ligue 1). Les dirigeants montpelliérains auraient aimé conserver le portier argentin de 28 ans, mais son option d’achat de 11,5 millions d’euros étaient trop élevée pour les finances montpelliéraines en ces temps de crise économique. Laurent Nicollin et son staff ont donc sollicité un nouveau prêt pour le dernier rempart argentin. Une offre refusée net par les dirigeants de la Real Sociedad.

Geronimo Rulli quitte le Montpellier HSC

Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants du club de Liga sont restés inflexibles. De guerre lasse, Laurent Nicollin a donc décidé de mettre fin aux négociations pour se tourner vers d’autres pistes. « On ne s’entend pas avec Rulli et avec la Real Sociedad qui ne veut pas faire un autre prêt. Donc on est parti sur d’autres pistes », a expliqué le président du Montpellier HSC ce matin en conférence de presse dans des propos rapportés par France Bleu Hérault. Selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter, les « autres pistes » sondées par les recruteurs héraultais pour remplacer le gardien de la Real Sociedad sont David von Ballmoos (Young Boys, D1 de Suisse) et Jérémy Frick (Servette, D1 de Suisse)