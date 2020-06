ASSE : Coupe de France, mauvaise nouvelle pour Loïs Diony

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Loïs Diony. L’attaquant de l’ ASSE a été victime d’une chute et est incertain pour la finale de la Coupe de France contre le PSG, le 24 juillet.

ASSE : Loïs Diony victime d'une chute à vélo

Loïs Diony sera-t-il opérationnel pour la finale de l’ASSE contre le PSG en Coupe de France ? Aucune certitude à ce jour. En effet, l’avant-centre de l’AS Saint-Étienne a été victime d’une grave chute à vélo (VTT) la semaine dernière, selon les informations du quotidien Le Progrès. Le joueur de 25 ans souffre de contusions relatives à un traumatisme crânien, à en croire la source, et ne serait pas opérationnel avant plusieurs semaines, voire un mois pour être un peu plus précis. Sa participation à la finale de la Coupe de France est donc incertaine.

Loïs Diony fait encore parler de lui

Il faut noter que Loïs Diony avait défrayé la chronique, suite à sa participation à un tournoi illégal de football à Mont-de-Marsan, sa ville natale. C’était fin mai, pendant la période où les sports collectifs étaient encore interdits, à cause de la Covid-19. Le N°9 de l’ASSE avait été épinglé avec Andy Delort du Montpellier HSC, lui aussi natif des Landes. Le maire de la Ville de Mont-de-Marsan, Charles Dayot avait menacé les deux joueurs de poursuite, si leur « énorme maladresse » avait contribué à la propagation du coronavirus dans leur entourage.