Bundesliga, Liga : Les enseignements du week-end !

La 30e journée de Liga a engendré d'importants bouleversements au classement. En Bundesliga, le suspense est à son comble à une journée de la fin de la saison..

Le Real Madrid leader de Liga grâce à Karim Benzema

Après avoir inscrit un doublé contre Valence (3-0), Karim Benzema continue sur sa lancée. Hier, il a contribué au succès des siens sur la pelouse d'Anoeta, puisque son but a permis au Real Madrid de l'emporter 2-1 sur la Real Sociedad. Un résultat synonyme de première place, puisque quelques jours plus tôt, le FC Barcelone est resté muet sur la pelouse du FC Séville. Les deux clubs partagent la tête du classement, mais les Merengues sont devant à la faveur d'une confrontation directe à leur avantage (0-0, 2-0).

Le FC Séville et l'Atlético Madrid (52 pts), 3e et 4e, en profitent pour créer un écart avec Getafe (48 pts), la Real Sociedad, Villarreal (47 pts) et Valence (46 pts), tous prétendants à une qualification en Ligue des Champions.

Le RB Leipzig peut tout perdre en Bundesliga

Après 4 matchs nuls consécutifs à domicile en Bundesliga, le RB Leipzig n'a pas rectifié le tir. Pire, il a cette fois perdu le choc qui l'opposait au Borussia Dortmund, une rencontre maîtrisée par leurs adversaires. D'abord au terme d'une attaque placée conclue en beauté par une déviation de Giovanni Reyna, puis à la réception d'un centre de Julian Brandt en fin de match, Erling Haaland a inscrit ses 15e et 16e buts avec le Borussia Dortmund en seulement 17 matchs. Le Norvégien compte désormais 44 buts marqués et 10 passes décisives cette saison, en 39 matchs avec Salzbourg et Dortmund.

La défaite du Bayer Leverkusen au Hertha Berlin, conjuguée à la victoire du Borussia Mönchengladbach à Paderborn, a pour conséquence de faire tomber l'équipe de Peter Bosz du top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions, au profit de celle de Marco Rose. Grâce à leurs victoires contre Schalke et l'Union Berlin, Wolfsbourg et Hoffenheim sécurisent définitivement leur place en Ligue Europa.

Le Werder Brême devra impérativement battre Cologne et espérer que Düsseldorf perde face à l'Union Berlin pour décrocher la place de barragiste. L'an prochain, l'Arminia Bielefeld retrouvera la Bundesliga, très probablement accompagné du VfB Stuttgart.