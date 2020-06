OL Mercato : Luis Suarez à la place de Moussa Dembélé ?

L’ OL pourrait transférer Moussa Dembélé cet été. Et pour remplacer leur buteur, les dirigeants du club rhodanien ont coché le nom de Luis Suarez, de Watford FC.

OL : Luis Suarez parmi les noms cochés pour remplacer Moussa Dembélé

Juninho, le directeur sportif de l’OL, a confirmé de nombreux courtisans pour Moussa Dembélé. Face à ces intérêts, il avait clairement indiqué que l’Olympique Lyonnais « va analyser les offres » pour l’avant-centre, qui est devenu la priorité de Manchester United. Son profil et ses services intéressent Manchester United, l’Inter Milan, Tottenham, Leicester City ou encore Chelsea. En cas de transfert de Moussa Dembélé, l’OL promet de le remplacer valablement au sein de son effectif. « Si on perd un joueur de ce niveau, on aimerait le remplacer par un joueur du même niveau », avait indiqué Juninho, en conférence de presse. Pour ce faire, le patron du sportif à Lyon a mis ses radars sur Luis Suarez selon les indiscrétions de The Sun. Le média britannique affirme que ce dernier figure sur la liste des potentiels remplaçants de Moussa Dembélé. Précisons qu’il ne s’agit pas de l’attaquant uruguayen du FC Barcelone, mais celui de son homonyme de Watford FC prêté au Real Saragosse, jusqu’à la fin de la saison 2019-2020.

L'OL aux trousses d'un serial buteur colombien

La cible de l’OL est un attaquant de 22 ans qui ne rentre pas dans les plans des Hornets. Arrivé à Watford l’été 2017 en provenance de Leone FC (en Colombie), Luis Suarez est à son 3e prêt successif en Espagne. Il avait passé la saison (2017-2018) au Real Valladolid, puis 2018-2019 à Gimnastic. Depuis juillet 2019, le natif de Santa Marta (Colombie) est prêté à Saragosse, en Liga 2, où il empile les buts. En 32 matchs disputés, il a été titulaire 30 fois et a marqué 17 buts, pour 3 passes décisives. Le club de Premier League exigerait 12 M€ pour céder le jeune Colombien.