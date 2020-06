OL Mercato : Un prétendant en Série A pour Joachim Andersen

Joachim Andersen n’a pas satisfait les attentes de l’ OL lors sa première saison. Aura-t-il l’occasion de se racheter la saison prochaine ? Pas certain car il est sur le marché.

OL : Joachim Andersen transféré à la Fiorentina cet été ?

L’OL cherche un arrière central pour se renforcer en défense, un compartiment de jeu qui a été défaillant la saison dernière. Joachim Andersen et le Brésilien Marcelo n’ont pas du tout assuré aux côtés de Jason Denayer. Le premier a été plus que décevant, car les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avaient placé beaucoup d’espoir en lui en signant le gros chèque de 24 M€ pour le recruter à la Sampdoria, le 12 juillet 2019. Apparu 18 fois en Ligue 1, Joachim Andersen a montré des lacunes dans son placement et ses relances. Il a également été critiqué pour sa lenteur et son manque d’anticipation. Du coup, l’OL songerait à se débarrasser de lui le plus rapidement possible. Et la Fiorentina est intéressée par les services du défenseur de 24 ans selon les informations des Viola News. En passe de transférer German Pezzella (29 ans) ou Nikola Milenković cet été, le club de Florence songe à Joachim Andersen pour combler un départ de l’un des deux arrières centraux, d’après les explications de la source. Le joueur à l'avantage d'avoir déjà joué en Serie A, mais son tarif pourrait être un gros obstacle, si l'OL décide de récupérer le montant investi pour le recruter !

L'OL a coché des noms pour se renforcer en défense

À l’OL, le nom de Mamadou Sakho de Crystal Palace, de Robin Koch du SC Fribourg (Bundesliga) ou encore de Diego Godin de l’Inter Milan est évoqué pour renforcer le bastion défensif de l’équipe de Rudi Garcia. Ces trois arrières axiaux sont sous contrat jusqu'en juin 2021 pour les deux premiers, et jusqu'en juin 2022 pour le dernier. Mamadou Sakho (30 ans) vaut près de 10 M€, Robin Koch (24 ans) environ 15 M€ et Diego Godin (34 ans) au moins 8 M€, selon les estimations de Transfermarkt.