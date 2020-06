FC Lorient Mercato : Deux départs officiels en National

Le FC Lorient a décidé de se séparer de ses jeunes joueurs pas encore aguerris pour évoluer en Ligue 1. Après Maxime Pattier, le club promu a prêté deux joueurs en National.

FC Lorient : Tom Renaud et Junior Burban prêtés au SO Cholet

À la suite du gardien de but Maxime Pattier (24 ans), le FC Lorient a envoyé deux jeunes joueurs formés dans son centre de formation au SO Cholet, club évoluant en National. Ce sont Tom Renaud (19 ans) et Dominique Junior Burban (20 ans). Le premier est un défenseur de 19 ans et le deuxième, un attaquant de 20 ans. Les Merlus précisent qu’ils sont prêtés pour la saison 2020-2021, sans option d’achat, tout comme Maxime Pattier envoyé au Stade Briochin promu en National. Contrairement à ce dernier Tom Renaud et Junior Burban n’ont pas encore disputé de matchs avec l’équipe professionnelle du FC Lorient lors de l’exercice 2019-2020.

Le FC Lorient se renforce pour la Ligue 1

Promu en Ligue 1 suite à la fin de la saison dernière arrêtée à 28 journées en raison de l’épidémie de Covid-19, le FC Lorient prépare activement son retour dans l’élite. Les responsables du club breton scrutent donc le marché afin de renforcer l’équipe de Christophe Pélissier. Ainsi, Jérémy Morel a été recruté le 8 juin. Le défenseur de 36 ans est en provenance du Stade Rennais, club avec lequel il a terminé 3e de Ligue 1, synonyme de qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Le natif de Quimperlé (Finistère) revient donc dans son club formateur, avec son expérience acquise à l’OM (2011-2015) et à l’OL (2015-2019).